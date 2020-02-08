Larkin’de işlem tamam

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12’nci maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı’nın formasını giyme hakkını elde etti.

Uzun yıllar NBA’de forma giydikten sonra 2018’de Anadolu Efes’in yolunu tutan 27 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlıların geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague’de final oynamasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezon da bu ligde lider durumda bulunan takımının iyi performansının bir numaralı ismi olarak gösterilen Larkin, Bayern Münih maçında rekor kırarak, 49 sayıyla, Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olarak tarihe geçti.

Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets, Boston Celtics gibi ülkesinin takımlarında top koşturan Shane Larkin, İspanyol ekibi Baskonia’da ilk Avrupa tecrübesini yaşamasının ardından, Türkiye’de ikinci Avrupa deneyimine geldi. Deneyimli basketbolcu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili duygularını şu ifadelerle dile getirmişti: “Türk Milli Takımı’nın formasını taşımanın benim için doğru karar olduğunu hissettim. Milli takımın galibiyet alması için her şeyi yapacağım.”

‘İsim değiştirme zorunlu değil’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, isim konusuna değindi. Türkoğlu, “İsim değiştirme konusunu Larkin ile hiç konuşmadık. Biz vatandaşlık alması ve Milli Takım’da oynaması hakkında konuştuk. İsmiyle ilgili önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çok isimler geliyor, bizim de düşündüğümüz isimler oluyor ama yönlendirme yapmak istemiyorum. Artık öyle isim değiştirme gibi zorunluluk da kalktı diye biliyorum. Öyle bir isim değişikliği yapacaksa, sabırla bekleyeceğiz” dedi.