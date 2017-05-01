Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Larry Bird görevinden istifa etti
01.05.2017 - 19:03 | | AA

Larry Bird görevinden istifa etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers, ABD'li spor adamı Larry Bird'ün basketbol operasyonları başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

Larry Bird görevinden istifa etti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers, ABD'li spor adamı Larry Bird'ün basketbol operasyonları başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

Indiana Pacers'tan yapılan açıklamada, NBA'in efsane oyuncularından Bird'ün, basketbol operasyonları başkanlığından ayrıldığı ve yerine yardımcısı Kevin Pritchard'ın getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Bird'ün takıma danışmanlık yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Ayrılma zamanının geldiğini belirten Bird, "60 yaşındayım ve basketbol dışında şeyler yapmak istiyorum. Pacers'ı seviyorum. Taraftarlarımıza, takımın sahibi Herb Simon'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pacers'ın sahibi Simon ise "Yaptıkları için Larry'ye teşekkür ederim ve başka pozisyonda Pacers'a yardımcı olmaya devam edeceği için de çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

NBA ekiplerinden Boston Celtics'te 13 sezon forma giyip efsaneleşen Bird, 3 kez NBA Şampiyonluğu yaşadı. 3 defa NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Larry Bird, 12 kez de NBA All-Star'da yer almıştı.

    Skorer Mutfak - 1 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...
      Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...
    2. Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
      Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
    3. Galatasaray, Paidar Demir'i andı
      Galatasaray, Paidar Demir'i andı
    4. Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
      Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
    5. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
      MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı

    CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı

    Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

    Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

    Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

    Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

    Sıradaki Haber