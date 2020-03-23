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23.03.2020 - 07:00 |

Lars Lagerback'den büyük fedakârlık

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Lars Lagerback, koronavirüs tedavilerine destek olmak amacıyla nisan ayından itibaren bağışta bulunacağını açıkladı.

Lars Lagerback'den büyük fedakârlık

Koronavirüsün vurduğu Avrupa’da Norveç futbolu da durumdan etkileniyor. Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Lars Lagerback, koronavirüs tedavilerine destek olmak amacıyla nisan ayından itibaren bağışta bulunacağını açıkladı.
Lagerback, 2022’de bitecek sözleşmesi süresince maaşının yüzde 20’sinde indirim yapılmasını ve kesilen kısmın koronavirüs çalışma ekiplerine verilmesi teklifini kabul etti.

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