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28.05.2020 - 22:28 |

LASK Linz'e tarihi puan silme cezası!

Avusturya'da virüs döneminde kurallara uymayan ve tam takım antrenman yapan LASK Linz'e tarihi bir ceza geldi. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmaması nedeniyle -6 puan ve 75 bin euro para cezası verildi, liderlik gitti.

LASK Linz'e tarihi puan silme cezası!
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Celal Umut Eren / Skorer

Avusturya'da LASK Linz'e tarihi bir ceza geldi. Corona virüs sonrası 2 Haziran'da liglere başlayacak Avusturya'da Linz takımı sosyal mesafesiz tam takım antrenman yaptığı için -6 puan silme ve 75 bin euro para cezası aldı.

Play-off gruplarında ceza öncesi 27 puanla lider olan Linz, ceza sonrası 21 puana düştü ve liderliği 24 puanlı Salzburg'a kaptırdı.

Linz, tahkime gideceklerini ve önlerinde 14 günlük süre olduğunu belirtti. 11 kulübün şikayette bulunduğu kaydedilirken, Linz kulübü de gece kimliği belirsiz kişiler tarafından tesislerine kamera konduğunu ve kendilerine sabotaj yapıldığını savundu.

LASK Linze tarihi puan silme cezası

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