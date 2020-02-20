Latifi: Muriç'in üzerinde baskı büyük

CELAL UMUT EREN

Veqsport.com yazarı Driton Latifi, Muriç’in derbi öncesi düşüncelerini ve görüşlerini kaleme alarak, Kosovalı golcünün ne durumda olduğunu şu cümlelerle anlattı:

Muriç şu anda her şeyin farkında... Düşüşe geçtiğini biliyor ama şunu da biliyor; her iyi futbolcu bu süreçten geçer. O nedenle profesyonelce çalışmalarını sürdürüyor.

-Şu son aylarda Muriç, üzerinde büyük bir baskı hissediyor. Bir yandan Fenerbahçe’nin tek forveti olarak şampiyonluk hedefinde ilerliyor bir yandan da Kosova’nın Makedonya ile yapacağı tarihi EURO 2020 play-offuna odaklanıyor. Bu çok baskı oluşturuyor.

-Devre arasında Avrupa’nın büyük kulüplerinin izlediğini, transfer listesine aldığını biliyordu. Bu nedenle ister istemez mental açıdan bir bocalama yaşadı. Bunu da açık yüreklilikle anlatıyor. Muriç daha 25 yaşında ve birçok yerden baskı var.‘% 100 eminim.

-Muriç’e göre Kadıköy’de Galatasaray derbisi kendisi açısından büyük bir sınav olacak. Muriç’in şu an aklı fikri Galatasaray. Haftalardır biraz form düşüklüğü yaşaması da bu.. Muriç şu anda Galatasaray derbisi ve Kosova ile çıkacağı Makedonya maçını düşünüyor. Ama Muriç şunu biliyor; derbide sahaya yüzde 120’sini koyacak.

-Şu anda herkesin kendisinden Galatasaray’a karşı gol atmasını bekliyor. Muriç, bu derbide gol atmayı çok ama çok istiyor. Şundan yüzde 100 eminim, Muriç, derbide gol atacak. Çünkü her şeyin farkında. Galatasaray derbisi aklından çıkmıyor.