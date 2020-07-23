Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
23.07.2020 - 09:56 |

Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Şampiyonlar Ligi bileti büyük ölçüde cebinde olan Lazio, iddiasız Cagliari'yi konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
ABONE OL

Son 4 maça girerken büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek olan Lazio'da gündem, Ciro Immobile'in gol krallığı! Immobile, Cristiano Ronaldo ile birlikte son 4 maç öncesi 30 golde ve son 5 maçta hem takım kazanamadı hem de kendisi sadece 1 gol attığı için Portekizli yıldız ona yetişti. Pandemi arasından dönmek Lazio'ya hiç yaramadı ve TD Simone Inzaghi'nin Luis Alberto, Jony, Marusic, Correa, Lulic, Leiva, Radu diye uzayıp giden bir sakat listesi mevcut... "Sakat oyuncumuz çok ama Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadan ilerlemeliyiz. Takımın başında 200. maçıma çıkacağım için heyecanlıyım..." açıklamasında bulundu.

Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Cagliari, Walter Zenga yönetiminde yine de yenilmesi zor bir takım görüntüsü sergiledi. 10 kişi Sassuolo'dan puan aldı, 10 kişi Atalanta'ya direndi. Lazio karşısında stoper Andrea Carboni cezası, Radja Nainggolan ve Luca Pellegrini ise cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Ligde herhangi bir iddiaları yok, Lazio deplasmanına çıktıkları son 8 maçta galibiyetleri de yok...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun evinde oynadığı son 15 lig maçının 12'si "2.5 ÜST" bitti.

- Cagliari ligdeki son 6 maçını kazanamadı! (4 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 4 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lazio Kazanır" oldu! %34'lük kesim Ciro Immobile artısıyla ev sahibine güveniyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Lazio, Juventus karşısında kaybetmesine rağmen oyun anlamında kötü değildi. Savic, İmmobile ve Cataldi, takım uyumunda ön plana çıkan ve sorumluluk alan isimler. Juventus karşısında yine ayakta kalan isimler onlar oldu. Cagliari’de başkent deplasmanında Nainggolan, Pelllegrini ve Carboni gibi isimler yok. Zaten iddiasız ve sezonun sonunu bekleyen bir görüntüleri var. Lazio galibiyeti, günün değerli seçimlerinden biri.

 

Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta formunu koruyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
  2. Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...
    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...
  3. Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip
    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip
  4. Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri
    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  
  5. Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu
    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli

Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli

Sıradaki Haber