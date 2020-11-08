Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
08.11.2020 - 14:24 |

Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasındaLazio, sahasında ağırladığı Juventus ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
ABONE OL

 

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Juventus, 15. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve İlk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda Juventus bazı fırsatlar yakalasa da dengede geçen maçta Lazio, 90 5. dakikada Felipe Caicedo ile beraberlik golünü buldu.

Müsabaka 1-1 sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. Juventus bu sezonki 4. beraberliğini alırken, 13 puanla 3. basamakta kendine yer buldu.

Mağlup olmaktan son anda kurtulan Lazio ise puanını 11'e çıkartarak 9. sırada yer aldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ise ilk 11’de başladığı maçta 54 dakika forma giydi ve yerini Caicedo'ya bıraktı.

Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

Juventus'un Unutulmaz Kafa Golleri

Fuat Çapa patladı | 'Yaşadığımız sıkıntılar bizi yıprattı'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Akhisarspor evinde fırsat tepti
    Akhisarspor evinde fırsat tepti
  2. Mensah milli kariyerine ara verdi!
    Mensah milli kariyerine ara verdi!
  3. Beşiktaş ilk galibiyetini aldı
    Beşiktaş ilk galibiyetini aldı
  4. "Başarısız bir yerden gelmedim"
    "Başarısız bir yerden gelmedim"
  5. MotoGP Avrupa Grand Prix'sini Joan Mir kazandı
    MotoGP Avrupa Grand Prix'sini Joan Mir kazandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bursaspor'dan son dakika Ali Akman açıklaması!

Bursaspor'dan son dakika Ali Akman açıklaması!

Eskişehirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

Eskişehirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

Fenerbahçe Beko: 90 - Darüşşafaka Tekfen: 79

Fenerbahçe Beko: 90 - Darüşşafaka Tekfen: 79

Sıradaki Haber