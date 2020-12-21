Lazio, Napoli'yi devirdi! Vedat Muriqi...

İtalya'da Napoli'yi konuk eden Lazio, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Lazio, 9. dakikada Ciro Immobile'nin şık kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Lazio, 1-0 önde tamamlarken; 56'da bu kez sahneye Luis Alberto çıktı. Immobile'nin asistinde bitirici vuruşu çıkaran Alberto, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve Lazio, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Vedat Muriqi, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Lazio, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak 8. sıraya yükseldi. Napoli ise 23 puanda ve 5. sırada kaldı.