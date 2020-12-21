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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Lazio, Napoli'yi devirdi! Vedat Muriqi...
21.12.2020 - 00:53 |

Lazio, Napoli'yi devirdi! Vedat Muriqi...

İtalya Serie A'da Lazio, Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Vedat Muriqi, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Lazio, Napoli'yi devirdi! Vedat Muriqi...
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İtalya'da Napoli'yi konuk eden Lazio, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Lazio, 9. dakikada Ciro Immobile'nin şık kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Lazio, 1-0 önde tamamlarken; 56'da bu kez sahneye Luis Alberto çıktı. Immobile'nin asistinde bitirici vuruşu çıkaran Alberto, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve Lazio, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Vedat Muriqi, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Lazio, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak 8. sıraya yükseldi. Napoli ise 23 puanda ve 5. sırada kaldı.

Lazio, Napoliyi devirdi Vedat Muriqi...

 

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