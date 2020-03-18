Lazio ve Rangers, Ekubanâ€™Ä± izliyor

SÃ¼per Ligâ€™in 3. haftasÄ±nda sol ayak tarak kemiÄŸi kÄ±rÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk ay sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban formasÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa kÄ±sa sÃ¼reler almÄ±ÅŸ ancak fazla etkili olamamÄ±ÅŸtÄ±. GanalÄ± oyuncu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 6 karÅŸÄ±laÅŸmada ise uÃ§uÅŸa geÃ§ti! 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaÅŸÄ±ndaki forvet, Ä°talyan ekibi Lazio ile Ä°skoÃ§ devi Glasgow Rangersâ€™Ä± peÅŸine taktÄ±.

1 milyon Euroâ€™ya alÄ±ndÄ±

Ä°ki Avrupa ekibi de Ekubanâ€™Ä±n performansÄ±nÄ± sezon sonuna kadar takip edecek. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere Ã¶nceki sezon 200 bin Euroâ€™ya kiralanan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu iÃ§in sezon baÅŸÄ±nda Ä°ngiliz temsilcisi Leeds Unitedâ€™a 1 milyon Euro bonservis bedeli Ã¶denmiÅŸti.

YÄ±ldÄ±z oyuncu bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 25 maÃ§ta 8 kez aÄŸlarÄ± sarsarken, 6 da gol pasÄ± verdi. Rize ve Gaziantep filelerini havalandÄ±ran GanalÄ± oyuncu, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Yeni Malatya sÄ±navlarÄ±nda da asist yaptÄ±.

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