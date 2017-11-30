LeBron hakemin üzerine yürüdü

NBA’de Miami Heat’i 108-97 yenen Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.

Cleveland’ın kazanmasından önce all-star basketbolcusu LeBron James’in diskalifiye olması geceye damgasını vurdu. James, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala hakeme yaptığı itiraz yüzünden oyundan atıldı.

Kariyerinde ilk kez oyundan atılan tecrübeli basketbolcu, 21 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma üretti. Maçı 38 sayı ve 9 ribauntla tamamlayan Cavaliers’ın all-star forveti Kevin Love, bu sezon 4. kez ilk devrede 30 sayı atmayı başardı.

Öte yandan Los Angeles Clippers’ta forma giyen Blake Griffin, sol dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan iki ay uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Lakers ile oynanan maçta oyunu terk eden all-star oyuncunun sol dizinde yırtık meydana geldiği belirtildi. Tedavisine başlanan 28 yaşındaki Griffin’in, sakatlığı nedeniyle sahalardan iki aya kadar uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sezon 23,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynayan Blake Griffin, sol diz kapağındaki kırık nedeniyle 2009-10 sezonunda takımını yine yalnız bırakmıştı.