LeBron James, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olmayacak

Milli takım kadrosunda bulunmayacağını ABD basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki James, "Gregg Popovich'i seviyorum ama bu yaz, benim adıma milli takımda yer almak için uygun değil." ifadesini kullandı.

Daha önce NBA'de play-off şansını kaybeden Lakers'ta da sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıklayan ABD'li yıldız basketbolcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise yer alabileceğini belirtti.

ABD Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek.