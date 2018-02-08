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08.02.2018 - 11:49 |

LeBron James: 'Cedi osman'a sahip olmak harika'

Cleveland Cavaliers’ın yıldız oyuncusu LeBron James bu sabaha karşı oynanan maç sonrası Cedi Osman hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

LeBron James: 'Cedi osman'a sahip olmak harika'
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Ona sahip olmanın harika olduğunu ifade eden James, Cedi’nin basketbola olan aşkının tüm takıma bulaştığını ve onun enerjisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

LeBron James: ”Enerji. Bizim buna ihtiyacımız var. Sahada çok fazla enerjiye sahip bir takımız. Kendim, Jeff, Cedi. Bunu yaparız. Oyuna çok fazla enerji katıyor. O (Cedi) bunu bilmiyor. Burada basketbola olan aşkıyla oynuyor. Hata yapabilir, tamam. Ancak oyunundaki saflık takım için bulaşıcı. Pek çok pozisyonda bulunmuyor. Bu yüzden neler olup bittiğiyle ilgili bir şey yapmayacak. Kendi oyununu oynayacak. O 14 yaşında bu yana profesyonel olarak basketbol oynuyor. Ona sahip olmak harika!” ifadelerini kullandı.

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