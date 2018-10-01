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01.10.2018 - 11:22 |

LeBron James Lakers formasıyla ilk maçına çıktı

NBA'de normal sezon öncesi takımlar hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, LeBron James yeni takımı Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçına çıktı.

LeBron James Lakers formasıyla ilk maçına çıktı
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Cleveland Cavaliers'tan ayrıldıktan sonra Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'a geçerek büyük ses getiren James, yeni takımı Los Angeles Lakers ile ilk maçına çıktı.

Denver ile oynanan hazırlık maçında 15 dakika süre alan ve ikinci yarıda oyuna girmeyen LeBron 3/4 serbest atış, 2/2 üçlük, 0/4 iki sayı ile 9 sayı attı, 3 ribaund, 3 de asist üretti.

Denver Nuggets'ın 124-107 kazandığı karşılaşmada Lakers'ta JaVale McGee 17 sayı, 7 ribaund, Brandon Ingram 16 sayı, 4 ribaund, Rajon Rondo 11 asist, 2 sayı, 7 ribaund, Kyle Kuzma 16 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Lance Stephenson 12 sayı ile Los Angeles Lakers'ta dikkat çektiler.

Konuk Denver Nuggets'ta ise 7 oyuncu çift haneli skorlara ulaştı, Juan Hernangomez 19, Jamal Murray 18, Nikola Jukic ve Trey Lyles 14'er sayı kaydetti.

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