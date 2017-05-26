LeBron James, NBA tarihinin en skorer ismi oldu

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile yaptığı 5. maçı 135-102 kazandı. Bu sonuçla seriyi 4-1 önde tamamlayıp adını finale adını yazdıran Cleveland Cavaliers'ın yıldızı James, NBA tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

LeBron James, Boston Celtics'e serinin son maçında 29 basket atarak NBA'de 5 bin 989 sayıya ulaştı. Cleveland Cavaliers'ın yıldızı, 5 bin 987 sayıyla NBA'in en skorer oyuncusu olarak tarihe geçen Michael Jordan'ı geride bıraktı.

Jordan bu rekora Chicago Bulls formasını giydiği dönemde 1998 yılında Utah Jazz ile yaptıkları maçta attığı sayılarla ulaşmıştı.

James, 5 bin 762 sayısı bulunan efsane oyuncu Kerim Abdül Cabbar'ı bu ay başında Toronto Raptors'a attığı 39 basketle geçmişti.

LeBron James, en skorer oyuncu rekorunu NBA'deki 212. maçında eline geçirdi. Michael Jordan ise 179 maçtaki performansıyla en skorer oyuncu olmuştu.

NBA'da 1 Haziran'da başlayacak final müsabakaları Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında oynanacak.