LeBron James, NBA'de sezonun tamamlanmasÄ±nÄ± istiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers formasÄ± giyen LeBron James, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini belirtti.Â

YÄ±ldÄ±z basketbolcu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezonun iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik haberleri yalanlayarak, "Bu kesinlikle doÄŸru deÄŸil. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m hiÃ§ kimse bÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶ylemiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

MaÃ§larÄ±n iptal edilmemesi gerektiÄŸini savunan LeBron James, "GÃ¼venli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takÄ±mÄ±m hazÄ±rÄ±z." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.Â

NBA karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle 11 Mart'ta sÃ¼resiz olarak askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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