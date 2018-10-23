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23.10.2018 - 11:27 |

Lebron James uzatmada kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs uzatmaya giden maçta Los Angeles Lakers'ı deplasmanda mağlup etti.

Lebron James uzatmada kaybetti
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NBA'e 9 maçla devam edildi. LeBron James transferiyle dikkatleri üzerine çeken Los Angeles Lakers, 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. San Antonio Spurs, konuk olduğu Lakers'ı uzatma sonunda 143-142 yendi.

Spurs'ü galibiyete, 37 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynayan LaMarcus Aldridge ve 32 sayı, 14 asist, 8 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.

Lakers'ta Kyle Kuzma 37 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 32 sayı, 14 asist, 8 ribaunt ve Josh Hart 20 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Lakers'ta, Rajon Rondo ve Brandon Ingram cezalı olmaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Raptors 4'te 4 yaptı

Charlotte Hornets'i 127-106 yenen Toronto Raptors, 4'te 4 yaptı.

All-star forvet Kawhi Leonard'ı kadrosuna katarak sezon öncesinin en önemli takasını gerçekleştiren Raptors, seyircisi önünde oynadığı Hornets maçını 127-106 kazandı.

Leonard'ın 22 sayıyla sürüklediği Raptors'ta Kyle Lowry 16 sayı, 14 asist, Jonas Valanciunas da 17 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Hornets'te Kemba Walker'ın 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ersan'dan 10 sayı, 8 ribaunt

Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasındaki mücadeleyi, 124-113 ev sahibi Bucks kazandı. Bucks forması giyen Ersan İlyasova, maçı 10 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

31 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 30 sayı, 7 ribaunt üreten Khris Middleton, galibiyetin mimarları oldu.

Knicks'te Tim Hardaway 24, Trey Burke 19, Mario Hezonja ise 18 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Boston Celtics-Orlando Magic: 90-93

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 127-106

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 124-113

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 101-91

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 115-109

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 84-92

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 124-125 (uzatmada)

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 123-103

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 142-143 (uzatmada)

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