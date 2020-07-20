Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri LeBron James'in oyuncu kartı rekor bedelle satıldı
20.07.2020 - 14:18 | | ANKARA (AA)

LeBron James'in oyuncu kartı rekor bedelle satıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star LeBron James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu.

LeBron James'in oyuncu kartı rekor bedelle satıldı
ABONE OL

 

NBA'den yapılan açıklamada, Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından 1,845 milyon dolarlık rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

LeBron Jamesin oyuncu kartı rekor bedelle satıldı

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen önceki en yüksek bedel, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout'un kartına ödenmiş ve kart, 923 bin dolara satılmıştı. James'in Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen ve çok iyi kondisyona sahip kart, 35 yaşındaki oyuncunun imzasını da taşıyor.

 

 

Taha Akgül: “Sakatlık sürecim bitti, hedefim Dünya Şampiyonası”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Al Sadd, Santi Cazorla'yı resmen açıkladı!
    Son dakika haberler - Al Sadd, Santi Cazorla'yı resmen açıkladı!
  2. Son dakika haberler - Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: 'Bizimle kal'
    Son dakika haberler - Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: 'Bizimle kal'
  3. Türk futbolunda zirvenin adı Başakşehir
    Türk futbolunda zirvenin adı Başakşehir
  4. Almanya'da "Yılın hakemi" Deniz Aytekin seçildi
    Almanya'da "Yılın hakemi" Deniz Aytekin seçildi
  5. Zach Auguste, Panathinaikos'a geri döndü
    Zach Auguste, Panathinaikos'a geri döndü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF Başkanı Özdemir, Hatay'daki yeni stadyumda incelemelerde bulundu

TFF Başkanı Özdemir, Hatay'daki yeni stadyumda incelemelerde bulundu

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu raporu

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu raporu

Son dakika | Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri

Son dakika | Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

Sıradaki Haber