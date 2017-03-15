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15.03.2017 - 10:39 | | AA

LeBron James'in "triple-double"ı rekor getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez bir sezonda üç oyuncu (LeBron James, Russell Westbrook, James Harden), 10 ve üzerinde "triple-double" yaptı.

LeBron James'in "triple-double"ı rekor getirdi
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Detroit Pistons'ı 128-96 yenerek 66. maçında 44. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta LeBron James, 16 sayı, 11 ribaunt, 12 asistlik performansıyla sezonun 10'uncu "triple-double"ını gerçekleştirdi. Kyrie Irving 26, Iman Shumpert 18, Richard Jefferson 16 sayıyla Cavaliers'ın galibiyetine katkı sağladı.

James'in Pistons karşısındaki performansıyla NBA tarihinde ilk kez bir sezonda üç oyuncu (LeBron James 10, Russell Westbrook 33, James Harden 16) 10 ve üzerinde "triple-double" yapmayı başardı.

Doğu Konferansı 7'ncisi Pistons'ta Tobias Harris 17, Marcus Morris 13, Ish Smith 12 sayı üretti.

Westbrook'tan 33'üncü "triple-double"

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Barclays Center'da 122-104 yendikleri Brooklyn Nets karşısında 25 sayı, 12 ribaunt, 19 asistle sezonun 33'üncü "triple double"lık performansını sergiledi.

Arka arkaya 3'üncü olmak üzere 38'inci galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 6'ncısı Thunder'da Victor Oladipo 21, Taj Gibson 17 sayı kaydetti.

Ev sahibi Nets'te Brook Lopez 25, Jeremy Lin 24, Caris LeVert 16 sayı buldu.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 128-96

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 104-122

New York Knicks-Indiana Pacers: 87-81

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 100-77

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 106-104

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