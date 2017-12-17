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17.12.2017 - 11:13 | | AA

LeBron'dan 60'ıncı "triple double"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 109-100 yenen Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerinin 60. "triple double"ına imza attı.

LeBron'dan 60'ıncı "triple double"
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, James'in 29 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performansı sayesinde ağırladığı Utah Jazz'ı 109-100 mağlup etti.

Kariyerinin 60. "triple double"ını yapan LeBron, tüm zamanlar listesinde Larry Bird ile paylaştığı 6. sıraya tek başına yerleşti.

Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 22 dakikada 10 sayı ve 4 ribaunt üretti. NBA'deki ilk sezonunu yaşayan Cedi, 20 dakikanın üstünde süre aldığı ilk maçta en yüksek skoruna ulaştı.

Jazz'da Donovan Mitchell 26, Thabo Sefolosha ve Royce O'Neale 12'şer sayı kaydetti. Ekpe Udoh ise 9 sayı, 7 ribaunt, 6 blok ve 3 top çalmayla oynadı.

Rockets seriyi 13 maça çıkardı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Milwaukee Bucks karşılaşmasını 115-111 kazanarak üst üste 13. galibiyetini aldı.

Rockets'ı galibiyete, Chris Paul ve James Harden'dan oluşan gard ikilisi taşıdı. Harden 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Chris Paul ise 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti. Eric Gordon ve Nene Hilario da 16'şar sayı attı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, Khris Middleton'ın 23 sayı, 6 ribaunt, Malcolm Brogdon'ın 20 sayı ve Eric Bledsoe'nun 19 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 91-93

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 109-100

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 111-96

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 115-111

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 90-85

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 106-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 98-96

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 93-102

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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