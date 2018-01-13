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13.01.2018 - 11:38 |

Lebron'lu Cavaliers üst üste 3. kez yıkıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı 108-94 mağlup ederek deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

Lebron'lu Cavaliers üst üste 3. kez yıkıldı
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı son periyottaki etkili savunmasının yardımıyla 108-94 yendi.

Deplasman maçlarındaki üst üste 11'inci galibiyetini alan Warriors'ta all-star Stephen Curry sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Draymond Green 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 12 sayı ile takımın skor yükünü çekti.

Sezonun 19'uncu mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 21 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist, Malcolm Brogdon 17 sayı kaydetti.

Cavaliers kötü gidişatı durduramıyor

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Indiana Pacers, ilk periyodunu 22 sayı geride kapattığı karşılaşmada ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 97-95 mağlup etti.

Bu sezon 22'nci kez kazanan Pacers'ta Darren Collison 22, Victor Oladipo 19 sayıyla takımın en skorerleri olurken, Lance Stephenson 16 sayı ve 11 ribaunt, Domantas Sabonis ise 12 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü kez sahadan mağlup ayrılan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Kevin Love 21 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 17 dakikada 8 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.

Nets deplasmanda kazandı

Philips Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Brooklyn Nets, son periyottaki üstün performansının yardımıyla Atlanta Hawks'ı 110-105 yendi.

Sezonun 16'ncı galibiyetini alan Nets'te Spencer Dinwiddie 20 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile "triple-double" yapmaya çok yaklaştı. Jahlil Okafor 17, Rondae Hollis-Jefferson 14 sayı ile skora destek verdi.

Bu sezon 31'inci kez kaybederek ligin son sırasında yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 34 sayı ve 7 asist, Kent Bazemore 16 sayı ile oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 99-88

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 97-95

Washington Wizards-Orlando Magic: 125-119

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 105-110

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 94-108

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 118-108

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 119-113

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 87-78

Phoenix Suns-Houston Rockets: 95-112

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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