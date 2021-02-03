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03.02.2021 - 14:03 |

Son dakika | Güven Yalçın, Lecce'ye imza attı, formayı giydi

İtalyan ekibi, Güven Yalçın transferini resmen açıkladı. Beşiktaş'tan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, imzayı attı, formayı giydi. Bu arada Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino, Güven Yalçın transferini anlattı.

Son dakika | Güven Yalçın, Lecce'ye imza attı, formayı giydi
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İtalya Serie B ekiplerinden Lecce Güven Yalçın transferini resmen duyurdu.

Transferden sorumlu yönetici Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Güven Yalçın için konuştu.

Sporx'in haberine göre Transferin ilk aşamada imkansız göründüğünü kaydeden Corvino, "Bu fikir başta neredeyse imkansız göründü. Ancak adım adım ilerledik ve sonunda transferi bitirmeyi başardık. Güven Yalçın, özellikleriyle hücumdaki eksiklerimizi tamamlayacak ve teknik direktörümüzün isteklerini de karşılamış olacak" dedi.

GÜVEN YALÇIN'IN SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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