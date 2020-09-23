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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı
23.09.2020 - 12:55 | | ANKARA (AA) -

Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, İspanyol savunma oyuncusu Diego Llorente'nin transferi için Real Sociedad ile prensipte anlaştı.

Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı
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Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon euro ödeme yapacak.

İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Diego Llorente, Real Sociedad formasıyla 88 karşılaşmada 8 gole imza attı.

Leeds, Llorentenin bonservisi için Sociedadla anlaştı

 

 

 

 

 

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