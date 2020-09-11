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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leeds United, Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı
11.09.2020 - 13:49 | | İSTANBUL (AA)

Leeds United, Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesi uzatıldı.

Leeds United, Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı
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Leeds United Kulübü, 65 yaşındaki teknik direktör Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi ekiplerde görev almıştı.

Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını İngiltere Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı. 

Leeds United, Bielsanın sözleşmesi bir yıl uzatıldı

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