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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leeds United'ın ilginç istatistikleri dikkat çekiyor!
09.02.2021 - 08:41 | | Fanatik

Leeds United'ın ilginç istatistikleri dikkat çekiyor!

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde orta sıraların iki takımının karşılaşmasında Leeds United, Crystal Palace'ı 2-0'la geçti ve çok ilginç bir istatistiğe imza attı.

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İngiltere Premier Lig'de gecenin tek maçında Leeds United, Elland Road'da Crystal Palace'ı 3. dakikada Jack Harrison ve 52'de Patrick Bamford'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Hücum oyunuyla ön plana çıkan ve senelerdir tüm dünyanın ilgisini toplayan bir teknik direktör olmayı başaran Arjantinli Marcelo Bielsa'nın takımı bu galibiyetle 32 puana ulaştı.

Ancak asıl ilginç olan, Leeds United'ın bu skorla "çok dengeli" bir istatistiğe ve rakamlara sahip olmasıydı:

Puan durumu sıralaması: 10

Ligdeki galibiyet sayısı: 10

Ligdeki mağlubiyet sayısı: 10

2 beraberlik

Atılan gol: 38

Yenilen gol: 38

Garip skorlar...

Bielsa'nın takımı sezona 4-3'lük Liverpool mağlubiyetiyle başlamış, 1 hafta sonra ise aynı skorla Fulham'ı yenmişti!

7. haftada Leicester'a 4-1 yenilen Leeds, 8. haftada da bu kez Palace'a aynı skorla mağlup olmuştu. 13. haftada Newcastle United'ı 5-2 yenen Sarı Mavililer, bir hafta sonra da Manchester United'a 6-2 yenilmişti.

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Leeds Unitedın ilginç istatistikleri dikkat çekiyor

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