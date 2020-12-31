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31.12.2020 - 19:40 | | AA

Leicester City, Evans'ın sözleşmesini uzattı

Leicester City, savunma oyuncusu Jonny Evans'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Leicester City, Evans'ın sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, savunma oyuncusu Jonny Evans'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Leicester City'nin 2018 yılında West Bromwich Albion'dan transfer ettiği Evans, takımıyla 89 maça çıktı ve 3 gol attı.

Leicester City, Evansın sözleşmesini uzattı

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