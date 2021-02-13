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13.02.2021 - 14:35 |

Leicester City - Liverpool: 3-1

İngiltere Premier Lig'de Leicester City sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti.. Ocak ayında İngiliz devine transfer olan milli yıldız Ozan Kabak ilk kez Liverpool ile 11'de sahaya çıktı.

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Premier Lig'de Leicester City evinde son şampiyon Liverpool'u konuk etti.

Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın ilk başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın ilk golü Liverpool adına 67. dakikada Salah'tan geldi. Fakat hemen karşılık veren Maddison skoru 1-1 yaptı. Baskısını sürdüren Liecester 81'de Vardy ile 2-1 öne geçti. 85'te ise Barnes maçın skorunu belirledi. 

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leicester City sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Öte yandan Çağlar Söyüncü de Leicester'da 90 dakika oynadı.

 

KLOPP'TAN OZAN KABAK'A DESTEK

Tecrübeli teknik adam Klopp yeni transfer Ozan Kabak için; "Yapılması gereken her şeyi yaptılar. Oyun planımıza uyum sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem Ozan hem de Ben, sakin ve öğrenmeye oldukça istekliler. Uyum sağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Tekrar söylüyorum, bu çok önemli bir davranış. İkisinin de sahada olması halinde, yaptıklarımıza alışmış diğer dokuz oyuncumuz var. Şu ana kadar her şey yolunda ve şimdi bir karar vermemiz gerekiyor.' dedi.

Leicester City - Liverpool: 3-1

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