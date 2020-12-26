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26.12.2020 - 17:29 |

Leicester City-Manchester United: 2-2

Premier Lig'de haftanın dev maçında Leicester City kendi evinde Manchester United'la 2-2 berabere kaldı.

Leicester City-Manchester United: 2-2
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İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Leicester City ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 15. haftasının açılış maçında Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti. 

Manchester ekibi, 23. dakikada Marcus Rashford ile öne geçerken, Leicester City 31. dakikada Harvey Barnes'in beraberliği yakaladı. 

İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın son bölümlerinde baskısını artıran Manchester United, 79. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 2-1'e getirdi. 

Ev sahibi Leicester City, 85. dakikada Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle 2-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamladı.

28 puana yükselen Leicester City, 2. sıradaki yerini korurken, 27 puanlı Manchester United 3. sırada yer aldı.

Bruno Fernandes ilke imza attı

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'dan sonra Premier Lig'de bir sezonda 10 gole ulaşan ilk Portekizli oldu.

Leicester City-Manchester United: 2-2

 

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