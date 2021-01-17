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17.01.2021 - 02:01 |

Leicester City, Southampton'u devirdi! ÇaÄŸlar Söyüncü...

Ä°ngiltere Premier Lig'in 19. haftasÄ±nda Leicester City, sahasÄ±nda Southampton'u 2-0 maÄŸlup etti. Milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±n 53. dakikasÄ±nda oyuna girdi.Â

Leicester City, Southampton'u devirdi! ÇaÄŸlar Söyüncü...
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Ä°ngiltere Premier Lig'in 19. haftasÄ±nda Leicester City, sahasÄ±nda Southampton'u 2-0 maÄŸlup etti.

Leicester City, King Power StadÄ±'nda konuk ettiÄŸi Southampton'a karÅŸÄ± 37. dakikada James Maddison'un attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±da oyunun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ devam ettiren ev sahibi takÄ±m, Harvey Barnes'in 90 5. dakikadaki golÃ¼yle karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ve Cengiz Ãœnder karÅŸÄ±laÅŸmaya yedek baÅŸladÄ±, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±n 53. dakikasÄ±nda oyuna girdi.Â 

Bu sonuÃ§la, Leicester City, puanÄ±nÄ± 35'e yÃ¼kselterek ligde maÃ§ fazlasÄ±yla 2. sÄ±rada yer alÄ±rken, Southampton 29 puanla 8. sÄ±rada kaldÄ±.

Leicester City, Southamptonu devirdi Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼...

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