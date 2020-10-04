Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leicester City-West Ham: 0-3
04.10.2020 - 16:49 | | İSTANBUL (AA) -

Leicester City-West Ham: 0-3

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup oldu.

Leicester City-West Ham: 0-3
ABONE OL

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, hiç isabetli şut üretemediği mücadeleyi 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı golleriyle 3-0 kaybetti.

Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

Leicester City-West Ham: 0-3

 

 

 

 

Transfer | Trabzonspor, Djaniny'yi özel videoyla tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
    Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
  2. Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2
    Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2
  3. Kasımpaşa, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
    Kasımpaşa, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
  4. Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
    Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
  5. Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi
    Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi

Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!

Sıradaki Haber