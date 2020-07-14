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14.07.2020 - 18:34 | | AA

Leicester City'de ÇaÄŸlar Söyüncü sezonu kapattÄ±!

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart sonrasÄ± 3 maÃ§ ceza alarak sezonu kapattÄ±.Â

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Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, son lig maÃ§Ä±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart nedeniyle 3 maÃ§ ceza alarak sezonu kapattÄ±.Â 

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Leicester City'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Brendan Rogers, sezonu kapatan Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "TakÄ±mda istemediÄŸimiz tÃ¼rden bir disiplinsizlik yaptÄ±. Sezon boyunca birinci sÄ±nÄ±f bir performans sergiledi. Bunu yaparken hÄ±rsÄ±nÄ± yÃ¶netmeyi de baÅŸardÄ±. Bu tecrÃ¼beden ders Ã§Ä±karacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan hareketi nedeniyle Ã¶zÃ¼r dileyen Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ise "Bu formayÄ± her giydiÄŸimde sorumluluklarÄ±mÄ±n farkÄ±nda olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. YaptÄ±ÄŸÄ±m gereksiz hata nedeniyle taraftarÄ± ve kendimi Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼n farkÄ±ndayÄ±m. Daha da Ã¶nemlisi, kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶rnek olarak gÃ¶sterilmek, yaÅŸamak istediÄŸim bir deneyim deÄŸil. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m ve taraftardan Ã¶zÃ¼r dilerim." mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.Â 

Ä°ngiltere Premier Lig'in 35. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenilen Leicester City'de maÃ§Ä±n 67. dakikasÄ±nda gol sonrasÄ± kaleden topu almak isteyen rakibine tekme atan Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Leicester Cityde Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ sezonu kapattÄ±

Leicester Cityde Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ sezonu kapattÄ±

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