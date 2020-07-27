Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu!
27.07.2020 - 01:40 | | AA

Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu!

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı.

ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı. 

Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı. 

Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti. 

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, 2009-2010 sezonunda Chelsea ile 32 yaşında gol kralı olarak altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyordu. 

Vardy'yi en çok gol atan futbolcular sıralamasında Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.

Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu

Premier Lig'e yükselecek 3. takım belli olacak 

İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, geçen haftalarda Premier Lig'e çıkan takımlar olmuştu. 

Premier Lig'e yükselecek 3. takım, Brentford, Cardiff City, Fulham ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. 

Norwich City'nin ardından, Premier Lig'de oynanan son hafta karşılaşmalarından sonra Watford ve Bournemouth küme düşmüştü.

Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu

    Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye’nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! "Gönlüm İspanya'dan yana
      İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! "Gönlüm İspanya'dan yana
    2. Son dakika | İtalya'da üst üste 9. kez Juventus şampiyon oldu!
      Son dakika | İtalya'da üst üste 9. kez Juventus şampiyon oldu!
    3. Son dakika | Turgutluspor, 2. Lig'e yükseldi!
      Son dakika | Turgutluspor, 2. Lig'e yükseldi!
    4. Manchester United'da Şampiyonlar Ligi sevinci!
      Manchester United'da Şampiyonlar Ligi sevinci!
    5. Fuat Çapa: "Sözleşmem bugün itibarıyla bitti"
      Fuat Çapa: "Sözleşmem bugün itibarıyla bitti"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!

    Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!

    Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık"

    Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık"

    Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

    Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

    Jarmar Gulley, Darüşşafaka Tekfen'de

    Jarmar Gulley, Darüşşafaka Tekfen'de

    Sıradaki Haber