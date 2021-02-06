Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
06.02.2021 - 20:28 | | BERLİN (AA) -

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, Schalke 04'ü deplasmanda 3-0 yendi.

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

Bundesliga'nın 20. haftasında Leipzig, Veltins Arena'da oynanan müsabakada düşme hattında bulunan rakibi Schalke 04'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 45 3. dakikasında Nordi Mukiele'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 73. dakikada Marcel Sabitzer ve 87. dakikada Willi Orban ile 2 gol daha bularak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanından puansız döndü

Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi.

Freiburg'un 49. dakikada Wooyeong Jeong ve 52. dakikada Jonathan Schmid'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta, sarı-siyahlıların tek golünü 76. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.

Borussia Dortmund bu sezon sekizinci mağlubiyetini alarak 32 puanda kaldı. Freiburg ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasına Stuttgart'ı 5-2, Mainz 05 sahasında Union Berlin'i 1-0 ve Wolfsburg da deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

 

 

 

Georgina Rodríguez paylaştı! Ronaldo'ya gelen hediyeler...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Derbinin ilk yarısında rekor!
    Derbinin ilk yarısında rekor!
  2. Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
    Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
  3. Aykut Kocaman: Şu an kupa önemli
    Aykut Kocaman: Şu an kupa önemli
  4. İstanbulspor-Ümraniyespor: 2-3
    İstanbulspor-Ümraniyespor: 2-3
  5. Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1
    Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aston Villa, Arsenal'i tek golle geçti

Aston Villa, Arsenal'i tek golle geçti

Son dakika - Pelkas'dan Mesut Özil itirafı! 'Beklemiyordum'

Son dakika - Pelkas'dan Mesut Özil itirafı! 'Beklemiyordum'

Eskişehirspor-Altay: 0-5

Eskişehirspor-Altay: 0-5

Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet