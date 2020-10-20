Leipzig-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig-Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda yer alan temsilcimiz Başakşehir bu akşam deplasmanda RB Leipzig'e konuk olacak. Avrupa Kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. RB Leipzig'in daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş ile karşılaşmış ve iki maçı da kaybetmişti.

Başakşehir, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 5. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'lık skorla geçerek dev maç öncesi moral depolamıştı. Süper Lig'e Hatayspor mağlubiyeti ile başlayan Başakşehir, 2. hafta maçında sahasında Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. 3. hafta aynı skorla Süper Lig'in yeni temsilcisi Karagümrük'e kaybeden Başakşehir, 4. haftada İzmir deplasmanından golsüz berabere kalmıştı.

Başakşehir'in aksine RB Leipzig Bundesliga'ya çok iyi bir başlangıç yapmış geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puan ile şu an Lig'de ilk sırada yer alıyor.

LEİPZİG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Leipzig-Başakşehir maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Redd Bull Arena'da oynanacak olan mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero, Angel Rodriguez yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak.