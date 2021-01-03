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03.01.2021 - 01:08 | | AA

Leipzig Bundesliga'da zirveye oturdu!

Leipzig, deplasmanda Stuttgart’ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Leipzig Bundesliga'da zirveye oturdu!
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart’ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Leipzig, Bundesliga’nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu. 

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo’nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 

Puanını 31’e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih'ten devraldı. 

Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

Leipzig Bundesligada zirveye oturdu

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