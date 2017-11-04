Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Leipzig geriye düştüğü maçı kazandı!
04.11.2017 - 20:21 | | AA

Leipzig geriye düştüğü maçı kazandı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. hafta karşılaşmasında Leipzig, konuk ettiği Hannover 96’yı 2-1 yendi.

Leipzig geriye düştüğü maçı kazandı!
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. hafta karşılaşmasında Leipzig, konuk ettiği Hannover 96’yı 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Hannover 96’yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 56. dakikasında Hannover 96, Jonathas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde ataklarını sıklaştıran Leipzig, 70. dakikada Yussuf Poulsen ve 85. dakikada Timo Werner’in topu ağlara göndermesiyle geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Geçen hafta Bayern Münih'e 2-0 mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle puanını 22’ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 18 puanda kaldı.

    Galatasaray Doğa Sigorta, RJ Hunter transferini bu videoyla açıkladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
      Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
    2. Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
      Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
    3. Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı
      Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı  
    4. Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
      Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
    5. Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti
      Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

    Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

    Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

    Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

    Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

    Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

    Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Sıradaki Haber