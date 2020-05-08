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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
08.05.2020 - 12:13 | | İSTANBUL (AA)

Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, savunma oyuncusu Lukas Klostermann'ın sözleşmesini yeniledi.

Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
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Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu. 

Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu.

Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.

Leipzig, Klostermannın sözleşmesini 2024e kadar uzattı

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