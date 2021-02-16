Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
16.02.2021 - 15:17 |

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün iki mücadele oynanacak. Leipzig-Liverpool arasında oynanacak olan ilk maça saatler kala futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Puskas Arena'da oynanacak olan mücadelede Slovenya'lı hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Peki Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
ABONE OL

Şampiyolar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig bu akşam sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon performansının bu sezon çok uzağında kalan Liverpool'un Leipzig karşısında nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce hiç karşı karşıya gelmeyen iki takımın mücadelesinde iki takımda rövanş maçları öncesinde avantajlı skoru elde edebilmek için mücadele edecek.

LEİPZİG-LİVERPOOL MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak olan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranında naklen ve canlı olarak ekrana gelecek.

BAZI STATLARA KORONAVİRÜS ENGELİ

Devler Ligi'nde bu turda bazı maçlar, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ev sahibi ülkelerde oynanamayacak.

Leipzig - Liverpool ve Gladbach - Manchester City müsabakaları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.

SON 16'YA NASIL YÜKSELDİLER?

PSG, Başakşehir ve Manchester United'ın olduğu grupta mücadele eden RB Leipzig, 12 puanla grubu ikinci sırada bitirmişti.

Liverpool ise Midtjylland, Atalanta ve Ajax'ın olduğu grupta 13 puan toplamış ve lider olarak son 16'ya yükselmişti.

MUHTEMEL 11'LER!

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo, Poulsen

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Thiago, Wijnaldum, Jones, Salah, Firmino, Mane

Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. G.Saray'dan flaş karar! Açıklandı...
    G.Saray'dan flaş karar! Açıklandı...
  2. ManU, Greenwood'un sözleşmesini uzattı
    ManU, Greenwood'un sözleşmesini uzattı
  3. Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor
    Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor
  4. Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek
    Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek
  5. Tel Aviv - Efes maçının tarihi belli oldu
    Tel Aviv - Efes maçının tarihi belli oldu
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü

Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet