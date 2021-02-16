Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Şampiyolar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig bu akşam sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon performansının bu sezon çok uzağında kalan Liverpool'un Leipzig karşısında nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce hiç karşı karşıya gelmeyen iki takımın mücadelesinde iki takımda rövanş maçları öncesinde avantajlı skoru elde edebilmek için mücadele edecek.

LEİPZİG-LİVERPOOL MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak olan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranında naklen ve canlı olarak ekrana gelecek.

BAZI STATLARA KORONAVİRÜS ENGELİ

Devler Ligi'nde bu turda bazı maçlar, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ev sahibi ülkelerde oynanamayacak.

Leipzig - Liverpool ve Gladbach - Manchester City müsabakaları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.

SON 16'YA NASIL YÜKSELDİLER?

PSG, Başakşehir ve Manchester United'ın olduğu grupta mücadele eden RB Leipzig, 12 puanla grubu ikinci sırada bitirmişti.

Liverpool ise Midtjylland, Atalanta ve Ajax'ın olduğu grupta 13 puan toplamış ve lider olarak son 16'ya yükselmişti.

MUHTEMEL 11'LER!

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo, Poulsen

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Thiago, Wijnaldum, Jones, Salah, Firmino, Mane