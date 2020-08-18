Leipzig - PSG (CANLI)

Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Alman temsilcisiÂLeipzig ile FransÄ±z temsilcisi PSG karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re oynanan mÃ¼cadeleyi kazanan taraf ismini finale yazdÄ±racak. Kritik mÃ¼sabaka saat 22.00'de baÅŸladÄ±. Kritik maÃ§ saat 22.00'de baÅŸladÄ±.

PSG Ã§eyrek finalde Atalantaâ€™yÄ± 90 ve 90+3â€™te bulduÄŸu gollerle 2-1 maÄŸlup ederken; Leipzig de Atletico Madridâ€™i aynÄ± skorla yenerek yarÄ± finale yÃ¼kseldi.







Ä°LK 11'LER



Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Laimer, Kampl, AngeliÃ±o; Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo; Poulsen

PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di MarÃ­a, MbappÃ©, Neymar

BugÃ¼ne kadar Avrupa kupalarÄ±nda Alman takÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ eÅŸleÅŸmede de turu geÃ§meyi baÅŸaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi. PSG, Milan'a toplamda 3-0'lÄ±k skorla elendiÄŸi 1994/95'ten bu yana Åžampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarÄ± finale ulaÅŸtÄ±. Turnuvada buraya gelebilen yedi FransÄ±z takÄ±mÄ±ndan sadece biri finale yÃ¼kselebildi.

PSG MuhteÅŸem MaÃ§Ä±n Sonunda Atalanta'yÄ± Turnuva DÄ±ÅŸÄ±nda BÄ±raktÄ±