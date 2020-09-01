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01.09.2020 - 18:42 | | AA

Leipzig yeni sezonun ilk maçını seyircili oynayacak

Leipzig, 20 Eylül’de Mainz 05’e karşı 2020-2021 sezonundaki ilk maçını seyircili oynayacak.

Leipzig yeni sezonun ilk maçını seyircili oynayacak
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, 20 Eylül’de Mainz 05’e karşı 2020-2021 sezonundaki ilk maçını seyircili oynayacak. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Leipzig Sağlık Dairesi’ne yaklaşık 8 bin 500 seyircinin Red Bull Arena’ya alınmasını içeren bir tasarı sunulurken Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ve Saksonya eyalet hükümeti tarafından da desteklenen bu tasarının uygulanması kabul edildi. 

Kabul edilen tasarıyla Leipzig’in 20 Eylül’de Mainz 05 ile yapacağı sezonun ilk müsabakasının seyircili oynanması planlandı. 

Müsabakayı statta izlemesine izin verilecek seyirciler, kombine bilet satın alanlar arasında çekilecek kurayla belirlenecek ve bu kişilerin Saksonya eyaletinde ikamet etmeleri zorunlu olacak. Seyirciler, tribünlerde maske takacak.

 Leipzig yeni sezonun ilk maçını seyircili oynayacak

Tasarı, bölgedeki enfeksiyon durumuna bakılarak Leipzig Sağlık Dairesi ile sürekli değerlendirilecek. 

Ülkede 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart'ta askıya alınmıştı. DFL'in hazırladığı tasarı kapsamında mayıs ortasında liglerin seyircisiz yeniden başlaması kararı alınmış ve 2019-2020 sezonu haziran sonunda tamamlanmıştı.

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