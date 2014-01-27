Lejyonerlerimizin Haftası

ENGİN DAVRAN / SKORER

İspanya'da top koşturan Milli futbolcumuz Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid deplasmanda Vallecano'yu 4-2 yenerken Arda Turan mücadeleyi 2 golle tamamladı. Takımı 1-0 öndeyken 30. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü kaydeden oyuncumuz 44. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken maçında en iyi oyuncusu seçildi.

Almanya'daki temsilcilerimizden Borussia Dortmund formasını terleten Nuri Şahin ise takımının kendi sahasında Augsburg'la 2-2 berabere kaldığı maçta 66. dakikada sahneye çıktı ve 1-1 devam eden mücadelede frikikten şık bir gol kaydederek takımını 2-1 öne geçirdi.

Öte yandan devre arası Almanya'nın Hannover 96 takının başına geçen eski Milli futbolcumuz Tayfun Korkut ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Wolsburg deplasmanına çıktı. Takımına bu zor deplasmanda korkusuz bir futbol oynatan Tayfun Korkut sahadan 3-1 lik galibiyetle ayrılarak Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yaptı.