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01.04.2020 - 07:00 |

Lemina piyangosu

Galatasaray’ın sezon sonuna kadar Southampton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina’da önemli bir gelişme yaşandı.

ONUR DİNÇER

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Southampton Kulübü’nün korona salgını nedeniyle kiralık olarak başka kulüplere gönderdiği oyuncuların geri dönmesini istemediği ifade edildi.

2022’ye dek sözleşmesi bulunan Mario Lemina’nın durumuna da özel bir ilgi gösteren yetkililerin, kendisiyle kontakt kurarak bilgi aldıkları aktarıldı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan karışıklık uyarınca kiradaki oyuncularının geri dönmesini istemeyen Southampton’ın, bulundukları kulüplerde kiralık sözleşmelerini uzatmalarından yana oldukları, bu yüzden Gabonlu futbolcunun da gelecek sezon yeniden kiralık olarak Galatasaray’da kalacağı kaydedildi.

Lemina piyangosu

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