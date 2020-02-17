Lemina’da ‘derbi’ korkusu

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında üç puanın sevincini, Lemina’nın sakatlığıyla da başarılı oyuncunun üzüntüsünü yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, dünkü karşılaşmanın 90. dakikasında acılar içerisinde sahayı terk etti. Teknik direktör Fatih Terim, Gabonlu oyuncunun yerine Ahmet Çalık’ı oyuna dahil etti.



Cim-Bom’un son dönemdeki en formda isimlerinden olan Lemina hakkında konuşan Terim, “Arka adalesinde sıkıntı oldu. İyi bir haber değil. Umarım bir sıkıntı çıkmaz ama sıkıntı çıksa bile birlikte oynayarak devam edeceğiz” dedi. Galatasaraylı futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR sonucuna göre netlik kazanacak. Ancak Lemina’nın hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer alamayabileceği ifade edildi.



Bu arada sezon başında Southampton’dan kiralık olarak Galatasaray’a gelen Lemina, sarı-kırmızılı kulüp ile devam etmek istediğini açıkladı.Oğuz Erdoğan’ın YouTube kanalına konuk olan ve FIFA20 oynarken sohbet eden Lemina, “Kalmak istiyor musun?” sorusuna, “Çok istiyorum... Burada çok mutluyum. En iyisini yapabilmem için her imkan var. Taraftarımızla da aram çok iyi. Kariyerimi burada sürdürmenin en iyi karar olduğunu düşünüyorum” diye cevap verdi.



İstanbul’u çok sevdiğinin altını çizen Gabonlu futbolcu, ”Ben müslümanım ve burası kozmopolit bir şehir. İnsanlar çok sıcakkanlı. Kariyerimin sonunda ailemle burada yaşamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.