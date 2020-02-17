Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Lemina’da ‘derbi’ korkusu
17.02.2020 - 07:00 |

Lemina’da ‘derbi’ korkusu

Cim-Bom’un en formda ismi Mario Lemina, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son dakikasında sakatlandı. Arka adalesinde sıkıntı olan futbolcunun Fenerbahçe derbisinde olmayabileceği ifade edildi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında üç puanın sevincini, Lemina’nın sakatlığıyla da başarılı oyuncunun üzüntüsünü yaşadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, dünkü karşılaşmanın 90. dakikasında acılar içerisinde sahayı terk etti. Teknik direktör Fatih Terim, Gabonlu oyuncunun yerine Ahmet Çalık’ı oyuna dahil etti.

Cim-Bom’un son dönemdeki en formda isimlerinden olan Lemina hakkında konuşan Terim, “Arka adalesinde sıkıntı oldu. İyi bir haber değil. Umarım bir sıkıntı çıkmaz ama sıkıntı çıksa bile birlikte oynayarak devam edeceğiz” dedi. Galatasaraylı futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR sonucuna göre netlik kazanacak. Ancak Lemina’nın hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer alamayabileceği ifade edildi.

Bu arada sezon başında Southampton’dan kiralık olarak Galatasaray’a gelen Lemina, sarı-kırmızılı kulüp ile devam etmek istediğini açıkladı.Oğuz Erdoğan’ın YouTube kanalına konuk olan ve FIFA20 oynarken sohbet eden Lemina, “Kalmak istiyor musun?” sorusuna, “Çok istiyorum... Burada çok mutluyum. En iyisini yapabilmem için her imkan var. Taraftarımızla da aram çok iyi. Kariyerimi burada sürdürmenin en iyi karar olduğunu düşünüyorum” diye cevap verdi.

İstanbul’u çok sevdiğinin altını çizen Gabonlu futbolcu, ”Ben müslümanım ve burası kozmopolit bir şehir. İnsanlar çok sıcakkanlı. Kariyerimin sonunda ailemle burada yaşamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Lemina’da ‘derbi’ korkusu

Evren Göz: 'Lemina'nın durumu salı günü belli olacak ama çok ciddi bir bulgu yok'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VAR ile yok arası!

VAR ile yok arası!

Lemina’da ‘derbi’ korkusu

Lemina’da ‘derbi’ korkusu

Sergen Yalçın pes etmedi! ‘Her şey bitmedi’

Sergen Yalçın pes etmedi! ‘Her şey bitmedi’

Kemer’de ilk ayak geçildi

Kemer’de ilk ayak geçildi

Sıradaki Haber