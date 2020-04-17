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HaberlerBeşiktaş Haberleri Lens ayrılık iddialarına patladı!
17.04.2020 - 19:00 | | Futbol Arena

Lens ayrılık iddialarına patladı!

Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens ayrılık iddialarına sert çıktı. Lens, "Beşiktaş'ta hala 2 yıllık sözleşmem var ve şu anda oynuyorum." dedi.

Lens ayrılık iddialarına patladı!

Beşiktaş'ta kulüpten izin alarak ülkesi Hollanda'ya giden Jeremain Lens, ayrılık iddialarına yanıt vererek "Hollanda'ya kaçtı!" yönünündeki iddialara tepki gösterdi.

"Ayrılmak için bir nedenim yok"
Jeremain Lens, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Hakkımda çok şey yazıldı. İnternette ve medyada Hollanda'ya kaçtığım yönünde söylentiler okudum. Böyle bir şey yok. Beşiktaş'ta hala 2 yıllık sözleşmem var ve şu anda oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." ifadelerini kullandı

Jeremain Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcu tüm kulvarlarda 22 maçta görev yaptı. Lens'in Beşiktaş kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Lens ayrılık iddialarına patladı

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