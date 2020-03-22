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22.03.2020 - 07:00 |

Lens’e izin yok

Kartal’da, Kevin Prince Boateng’in yanı sıra Jeremain Lens’in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı.

Lens’e izin yok

Kartal’da, Kevin Prince Boateng’in yanı sıra Jeremain Lens’in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda’da geçirmek istediği, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldığı belirlendi.
Yapılan görüşmede Hollanda’nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticilerin, Lens’ten kesinlikle İstanbul’da kalmasını istedikleri kaydedildi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

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