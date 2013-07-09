Leonar Kweuke Çaykur Rizepor'da

Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın isteği doğrultusunda Çek Cumhuriyeti’ne giden transfer komitesi Başkanı Koray Deniz, Leonard Kweuke için Sparta Prag Kulübü yöneticileri ile görüştü. Yapılan görüşmede futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye getirilerek Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Çek Cumhuriyeti’nin Sparta Prag takımında forma giyen 1.88 boyundaki Leonard Kweuke geçen sezon 35 maçta 13 gol attı.