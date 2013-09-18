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18.09.2013 - 12:28 |

Leonard Kweuke çok heyecanlı

Leonard Kweuke: "Futbolu çok özledim, taraftarın karşısına çıkacağım için heyecanlıyım"

Leonard Kweuke çok heyecanlı
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Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekipte, Arsinspor ile yapılacak hazırlık maçında forma giyecek oyuncular çalışmada yer almadı. Sakatlıkları bulunan kaleci Necati Yılmaz ve Ali Adnan takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma yarı sahada yapılan maçla tamamlandı.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan futbolcu Leonard Kweuke, Sparta Prag'da forma giydiği dönemde aldığı ceza nedeniyle 12 resmi maç forma giyemediğini belirterek, "Formama kavuşacağım, Çaykur Rizespor adına forma giyeceğim için çok mutluyum. Kulübümle anlaştığım andan itibaren bütün hazırlıklarımı yaptım. Çok iyi bir çalışma dönemi geçirdim. Bursaspor maçında hocam forma verirse oynayacağım için çok mutluyum. Hocam şens verirse en iyi şekilde kullanıp gol atmak istiyorum" dedi.

Uzun bir süre forma giyemediğini ifade eden Kweuke, "Gerçekten çok uzun bir süre dışarıda kaldım. Bu iş sayeyinde para ve ekmeğimi kazanıyorum.Futbol oynamayı çok seviyorum, tekrar sahalara döneceğim için çok mutluyum. Futbolu çok özledim, taraftarın karşısına çıkacağım için heyecanlıyım" diye konuştu.

Rize'nin futbol adına çok ideal bir şehir olduğunu kaydeden Kweuke, şunları söyledi:

"Sadece futbolu düşünen ve futbol oynamak isteyen futbolcular için Rize çok özel bir şehir. Sakin ve futbola kafamızı verebileceğimiz bir yer. Ben de Rize'ye alışmakta zorlanmadım. Taraftarlarımızın da bana büyük katkısı oldu. Eğer bu hafta forma giyip gol atabilirsem bunu önce taraftarlarımıza sonra bana destek olan takım arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum."

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