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09.04.2017 - 21:18 | | ADANA (AA)

Levent Şahin istifa etti!

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Levent Şahin istifa etti!
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Adanaspor - Çaykur Rizespor: 1-3
Adanaspor - Çaykur Rizespor: 1-3
Adanaspor - Çaykur Rizespor: 1-3
Adanaspor - Çaykur Rizespor: 1-3Haberin Tüm Fotoğrafları

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etti.

Şahin, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi niyetle ve kalbiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz ekibiyle 11 maça çıktığını anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün rakip kazandı, bununla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Geldiğimizde takımın durumunun zor olduğunu biliyorduk. Bu sorumlulukla geldik. Şu ana kadar da gerek ekibim gerek oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bazen istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz. Gidişat istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Sorumlu varsa o benim. Şu ana kadar geçen süreçte, başta oyuncularım olmak üzere Adana halkına, taraftarına, seyircisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Levent Şahin, "Bundan istifa anlamı mı çıkarıyoruz hocam?" şeklindeki soruya, "Evet" cevabını verdi.

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