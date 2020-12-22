Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Levent Şahin: "Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter"
22.12.2020 - 23:20 | | İHA

Levent Şahin: "Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 yıl önce burada başlayan bir serüven vardı. Hocamızın 'Nerede kalmıştık' tweet ile başlayan serüven. Yine kendi sahamız, yine Göztepe, yine aynı skorla evimizden ayrılmıştık. Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter" dedi.

ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Oyunun ilk 15 dakikada tam istediğimiz şekilde başladı. İsteğimiz sonucu aldık. Maalesef ikinci golden sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Rakip de pozisyonlara girdi. Şu bir gerçek sonuçlandırmaları daha iyi yapmış olsaydık, bugün daha farklı olurdu" diye konuştu.

Teknik Direktör Fatih Terim’in olmayışının sorulması üzerine Şahin, "Teknik ekip için her zaman çok büyük bir eksikliktir. Çok net bir şekilde kenarda hissediyoruz. Hocamız öyle bir insan ki bize her dokunuşuyla, her söylemiyle ve her yaptığı hareketle yanımızda olduğunu gösteriyor. Oyuncu grubu için şunu söyleyebilirim; evet bizler için çok büyük eksiklik ama saha içerisinde ne yaptığını bilen, sorumluluğunu bilen ve formanın hakkını vererek, hocanın eksikliği hissettirmeden mücadele eden çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Fikstürle zorlu bir sürece geçiyoruz. Ama biz büyük bir takımız. Lig uzun bir maraton. 27 maç var. 3 yıl önce burada başlayan bir serüven vardı. Hocamızın 'Nerede kalmıştık' tweet ile başlayan serüven. Yine kendi sahamız, yine Göztepe, yine aynı skorla evimizden ayrılmıştık. Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter" diye cevap verdi.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun durumuyla ilgili gelen bir soruya Levent Şahin, "Falcao ile birlikte 8 oyunumuz eksik. Bizim için her oyuncu çok değerli Falcao’nun olduğu gibi. Falcao dün itibariyle takımla birlikte antrenmanın bölümlerine başladı. Doktorlar yarın ve ondan sonraki günlerde bilgileri sizlere bilgileri verecektir" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş transfer açıklaması!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Taylan Antalyalı, Galatasaray - Göztepe maçına damga vurdu! Arda Turan 10 yıl sonra ilki yaşadı...

Levent Şahin: Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter

    İlhan Palut: "Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Dorukhan'dan flaş hamle! F.Bahçe...
      Dorukhan'dan flaş hamle! F.Bahçe...
    2. Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
      Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
    3. Daçka evinde mağlup
      Daçka evinde mağlup
    4. Kupada yarı finale yükseldiler
      Kupada yarı finale yükseldiler
    5. Bartuğ Elmaz ilk kez sahada
      Bartuğ Elmaz ilk kez sahada



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Levent Şahin: "Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter"

    Levent Şahin: "Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter"

    Serie A'da Juventus-Napoli maçı yeniden oynanacak

    Serie A'da Juventus-Napoli maçı yeniden oynanacak

    İlhan Palut: İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı

    İlhan Palut: İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı

    West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti

    West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet