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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Leverkusen'den flaş açıklama: Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık
16.06.2014 - 13:43 | | BERLİN (AA)

Leverkusen'den flaş açıklama: Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Schade, "Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık" dedi.

Leverkusen'den flaş açıklama: Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanBayer Leverkusen'in milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için Hamburg'a 12.5 milyon euro bonservis ücreti ödeme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu için Hamburg'a yazılı bir teklif sunduklarını belirtirken, 20 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 3 milyon euro yıllık ücretle uzun süreli kontratla renklerine bağlamak istediklerini ifade etti.

''Biz oyuncuyla anlaştık'' ifadesini kullanan Schade, 20 yaşındaki futbolcunun ise Leverkusen'in teklifini sözlü olarak kabul ettiğini, bunu da Hamburg'a açık bir şekilde söylediğini kaydetti. Genç oyuncunun kendisi için Bayer Leverkusen'de bir gelecek gördüğünü savunan Schade, Çalhanoğlu'nun yapılanma içinde olan yeni bir takımın bir parçası olmak istediğini belirtti.

Bu konuda haziran ayı sonuna kadar karar verilmesini ümit ettiğini vurgulayan Schade, kimseyi sözleşmesinden ''kaba kuvvetle'' çıkarmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

YİNE HAKAN YİNE MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ

Leverkusenden flaş açıklama: Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık

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