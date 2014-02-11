Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Lewandoswski'ye lastik şoku!
11.02.2014 - 11:37 |

Lewandoswski'ye lastik şoku!

Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Lewandoswski'ye büyük şok.

Lewandoswski'ye lastik şoku!
ABONE OL

Borussia Dortmund'un Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sabah büyük bir şok yaşadı.

Sezon sonu bedelsiz şekilde Bayern Münih'e gidecek olan oyuncularına kızgınlığı geçmeyen Dortmund taraftarı, Lewa'nın arabasının dört lastiğini birden çaldı. Hırsızların, lastikleri almak için aracın altına tuğla yerleştirdiği ortaya çıktı.

Lewandowski, daha önce de aracıyla seyir halindeyken bir taraftarın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla bir kavgaya karışmıştı.



Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber