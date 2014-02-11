Lewandoswski'ye lastik şoku!

Borussia Dortmund'un Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sabah büyük bir şok yaşadı.



Sezon sonu bedelsiz şekilde Bayern Münih'e gidecek olan oyuncularına kızgınlığı geçmeyen Dortmund taraftarı, Lewa'nın arabasının dört lastiğini birden çaldı. Hırsızların, lastikleri almak için aracın altına tuğla yerleştirdiği ortaya çıktı.

Lewandowski, daha önce de aracıyla seyir halindeyken bir taraftarın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla bir kavgaya karışmıştı.





